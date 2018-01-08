На стороне "ДНР" воевали 10 наемников из Чехии, 2 ликвидирован, - СМИ

8 января, 2018, 18:15

Посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис опубликовал расследование чешских СМИ об участии граждан Чехии наемниками на стороне российско-террористических войск

Об этом он написал в Twitter.

"Журнал "Респект" исследует тему чешских наемников, воюющих на стороне России на Донбассе. По данным журналиста, правоохранители расследуют более 10 случаев. Сейчас одному боевику предъявлено обвинение по статье "подготовка теракта". 2 - раньше были уничтожены украинскими военными", - написал посол.

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Журнал "Респект" исследует тему чешских наемников, которые воюют на стороне россии на Донбассе. По данным журналиста, правоохранители расследуют более 10 случаев. Сейчас одному боевику предъявлено обвинение по статье " подготовка теракта. 2 - раньше были уничтожены украинскими военными pic.twitter.com/jJRskTWrrV — Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) 8 января 2018 г.

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