На стороне "ДНР" воевали 10 наемников из Чехии, 2 ликвидирован, - СМИ
Об этом он написал в Twitter.
"Журнал "Респект" исследует тему чешских наемников, воюющих на стороне России на Донбассе. По данным журналиста, правоохранители расследуют более 10 случаев. Сейчас одному боевику предъявлено обвинение по статье "подготовка теракта". 2 - раньше были уничтожены украинскими военными", - написал посол.
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Журнал "Респект" исследует тему чешских наемников, которые воюют на стороне россии на Донбассе. По данным журналиста, правоохранители расследуют более 10 случаев. Сейчас одному боевику предъявлено обвинение по статье " подготовка теракта. 2 - раньше были уничтожены украинскими военными pic.twitter.com/jJRskTWrrV— Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) 8 января 2018 г.
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- По подсчетам СМИ, в течение прошедшего года на Донбассе погибли примерно 260 украинских воинов.
- Неофициально украинские военные и волонтеры сообщают о потерях российско-террористических войск за этот же период в районе 1 тыс. убитыми.
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