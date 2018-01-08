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На стороне "ДНР" воевали 10 наемников из Чехии, 2 ликвидирован, - СМИ

Посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис опубликовал расследование чешских СМИ об участии граждан Чехии наемниками на стороне российско-террористических войск

Об этом он написал в Twitter.

"Журнал "Респект" исследует тему чешских наемников, воюющих на стороне России на Донбассе. По данным журналиста, правоохранители расследуют более 10 случаев. Сейчас одному боевику предъявлено обвинение по статье "подготовка теракта". 2 - раньше были уничтожены украинскими военными", - написал посол.

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  • По подсчетам СМИ, в течение прошедшего года на Донбассе погибли примерно 260 украинских воинов.
  • Неофициально украинские военные и волонтеры сообщают о потерях российско-террористических войск за этот же период в районе 1 тыс. убитыми.
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