На Ривненщине студент колледжа употреблял на Рождество неизвестный напиток и впал в кому
8 января, 2018, 19:32
16-летний студент Строительно-технического колледжа Национального университета водного хозяйства и природопользования (НУВХП) так отметил Рождество, что сейчас лежит в реанимации
Юноша выпил какой-то алкогольный напиток и впал в кому, пишет Рівне вечірнє.
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Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Костопольской райбольницы. Врачи пытаются спасти жизнь пациенту.
Что именно он выпил и где приобрел алкогольный напиток - будет выяснять полиция.
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- Напомним, во время колядования на Рождество в Закарпатье отравились спиртным двое подростков.
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