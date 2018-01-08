 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Ривненщине студент колледжа употреблял на Рождество неизвестный напиток и впал в кому


фото: charivne.info
16-летний студент Строительно-технического колледжа Национального университета водного хозяйства и природопользования (НУВХП) так отметил Рождество, что сейчас лежит в реанимации

Юноша выпил какой-то алкогольный напиток и впал в кому, пишет Рівне вечірнє.

Читайте также: Пережить праздники. Научные советы, как одолеть похмелье и переедание

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Костопольской райбольницы. Врачи пытаются спасти жизнь пациенту.

Что именно он выпил и где приобрел алкогольный напиток - будет выяснять полиция.

Читайте также: Застолье, выходные и подарки бьют по экономике Украины. Сколько денег ушло в никуда

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2018 понедельник

больше новостей

8 января, 2018 понедельник

7 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать