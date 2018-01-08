На Ривненщине студент колледжа употреблял на Рождество неизвестный напиток и впал в кому

8 января, 2018, 19:32

16-летний студент Строительно-технического колледжа Национального университета водного хозяйства и природопользования (НУВХП) так отметил Рождество, что сейчас лежит в реанимации

Юноша выпил какой-то алкогольный напиток и впал в кому, пишет Рівне вечірнє.

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Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Костопольской райбольницы. Врачи пытаются спасти жизнь пациенту.

Что именно он выпил и где приобрел алкогольный напиток - будет выяснять полиция.

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