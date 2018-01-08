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На Рождество в многоэтажке Киева вспыхнул пожар, есть погибший

7 января в результате пожара в столичной многоэтажке погибла пожилая женщина

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на бульваре Алексея Давыдова, 19 получили вчера, в половине девятого часа вечера. Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из квартир 7 этажа.

Уже через час пожар ликвидировали, однако после этого в одной из комнат квартиры обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Сейчас спасатели устанавливают причины пожара.

 

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