На Рождество в многоэтажке Киева вспыхнул пожар, есть погибший
8 января, 2018, 10:23
7 января в результате пожара в столичной многоэтажке погибла пожилая женщина
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на бульваре Алексея Давыдова, 19 получили вчера, в половине девятого часа вечера. Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из квартир 7 этажа.
Уже через час пожар ликвидировали, однако после этого в одной из комнат квартиры обнаружили тело погибшей пожилой женщины. Сейчас спасатели устанавливают причины пожара.
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