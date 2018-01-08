Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы полиции

8 января, 2018, 12:52

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин говорит, что правоохранители расследуют убийство Ирины Ноздровской без всякой поддержки общественности

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что они вместе с в.и.о. министра внутренних дел Сергеем Яровым подвели итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства женщины.

"Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы", - подчеркнул Аброськин.

Он также поблагодарил полицейским, которые, несмотря на праздники, продолжают расследовать это дело.

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