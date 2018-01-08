Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы полиции
8 января, 2018, 12:52
Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин говорит, что правоохранители расследуют убийство Ирины Ноздровской без всякой поддержки общественности
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что они вместе с в.и.о. министра внутренних дел Сергеем Яровым подвели итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства женщины.
"Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы", - подчеркнул Аброськин.
Он также поблагодарил полицейским, которые, несмотря на праздники, продолжают расследовать это дело.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровська занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент совершения наезда девушка еще была жива.
- В мае 2017 года Россошанського приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- В четверг, 28 декабря, Россошанский за счет активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской. На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.
- Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.
- Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери.
- По просьбе родственников, следствие отправило тело Ноздровской на повторную экспертизу.
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