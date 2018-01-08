По Львову прошло рождественское Шествие звездочетов, главной звездой была "Героическая"
8 января, 2018, 16:35
Сегодня, 8 января 2017 года, по центру Львова прошли участники традиционного для нашего города XII Рождественского фестиваля "Спалах Різдвяної звізди"
Главным символом фестиваля является звезда "Героическая", созданная из предметов военной амуниции по проекту "Военно-полевой арт" Павла Роутера, передает пресс-служба Львовского городского совета.
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Звезду XII Рождественского фестиваля "Спалах Різдвяної звізди" торжественно несли воины АТО.
К шествию также присоединились творческие коллективы из Польши, Словакии, Беларуси и Турции.
Идея фестиваля в свое время зародилась в Музее народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого.
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- Напомним, жители Ивано-Франковска Тарас Сливка и Северин Пархоменко выпустили мобильное приложение "Первый андроид "колядник".
- Рождественский концерт на площади Свободы во временно оккупированном русскими украинском городе Севастополе (АР Крым) в воскресенье, 7 января 2018 года, открыли украинскими колядками. Рождественские народные песни на украинском языке также звучали в Симферополе и крымских православных храмах.
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