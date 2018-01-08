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Куратор провального сепаратистского проекта "Бессарабия" в Одесской области получил от Путина звание генерала

Ардзинба Инал
Президент России Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника 3-го класса 27-летнему начальнику департамента администрации, куратору сепаратистских группировок в Украине Иналу Ардзинби

Об этом сообщает пропрезидентское российское информагентство "Спутник".

Действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса - классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих.

Согласно законодательству РФ, этот чин соответствует воинскому званию генерал-майор.

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  • В Украине Ардзинбу разыскивают по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (сепаратизм).
  • В ноябре 2015 года прокуратура Одесской области заочно предъявила Ардзинбе подозрение в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования "Бессарабия" (или "Бессарабская Народная Республика") на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации "ДНР".
  • Инал Ардзинба - сын Бату Ардзинбы, который на стороне русских захватчиков воевал в Абхазии против Грузии.
  • Ардзинба-младший подчиняется лично Владиславу Суркову.
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