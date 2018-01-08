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Кто стал победителем кинопремии "Золотой глобус"-2018. Полный список

В Калифорнии завершилась 75-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за достижения в области кинематографа и телевидения за 2017 год

Об этом говорится на официальном сайте кинопремии.

Лучшим фильмом в жанре драма была признана "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" режиссера Мартина Макдонаха.

Тем временем американский трагикомедийный фильм Греты Гервиг "Леди Берд" победил в номинации лучшая лента в жанре мюзикл/комедия.

Лучшим драматическим актером был признан Гэри Олдман за роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", а актером в комедийном жанре - Джеймс Франко, который сыграл Томми Вайсо в ленте "Горе-артист".

Среди женщин награды в соответствующих номинациях получили Фрэнсис Макдорманд и Сирша Ронан. Они сыграли в нынешних фильмах-победителях:"Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" и "Леди Берд" соответственно.

Лучшим режиссером назвали Гильермо дель Торо за его работу над драматическим фильмом "Форма воды".

В других номинациях победили такие актеры и фильмы:

  • Лучшая актриса сериала или фильма для ТВ: Николь Кидман, сериал "Большая маленькая ложь";
  • Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл, "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури";
  • Лучшая актриса комедийного сериала: Рейчел Броснахан, сериал "Великолепная миссис Майзель";
  • Лучшая актриса драматического сериала: Элизабет Мосс, сериал "Рассказ служанки";
  • Лучший актер драматического сериала Стерлинг К. Браун, сериал "Это мы";
  • Лучший драматический сериал: "Рассказ служанки";
  • Лучший актер второго плана в сериале: Александр Скарсгард, сериал "Большая маленькая ложь";
  • Лучшая актриса второго плана в сериале: Лаура Дерн, сериал "Большая маленькая ложь";
  • Лучший анимационный фильм: "Секрет Коко" от студии Pixar;
  • Лучшая актриса второго плана: Эллисон Джанни, фильм "Я, Тоня";
  • Лучший сценарий: фильм "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури";
  • Лучший фильм на иностранном языке: немецкая драма "На грани";
  • Лучший актер в сериале: Эван МакГрегор, сериал "Фарго";
  • Лучший комедийный сериал: "Великолепная миссис Майзель";
  • Лучший актер комедийного сериала: Азиз Ансари, сериал "Мастер не на все руки".
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