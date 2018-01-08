Кто стал победителем кинопремии "Золотой глобус"-2018. Полный список

8 января, 2018, 08:50

В Калифорнии завершилась 75-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за достижения в области кинематографа и телевидения за 2017 год

Об этом говорится на официальном сайте кинопремии.

Лучшим фильмом в жанре драма была признана "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" режиссера Мартина Макдонаха.

Тем временем американский трагикомедийный фильм Греты Гервиг "Леди Берд" победил в номинации лучшая лента в жанре мюзикл/комедия.

Лучшим драматическим актером был признан Гэри Олдман за роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", а актером в комедийном жанре - Джеймс Франко, который сыграл Томми Вайсо в ленте "Горе-артист".

Среди женщин награды в соответствующих номинациях получили Фрэнсис Макдорманд и Сирша Ронан. Они сыграли в нынешних фильмах-победителях:"Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" и "Леди Берд" соответственно.

Лучшим режиссером назвали Гильермо дель Торо за его работу над драматическим фильмом "Форма воды".

В других номинациях победили такие актеры и фильмы: