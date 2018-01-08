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Экс-"министра здравоохранения" из оккупированного Крыма арестовали на месяц


фото: Факти - ICTV
Экс-"министру" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому, которого подозревают в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает Украинская правда.

Вместе с тем, во время судебного заседания представители прокуратуры АР Крым настаивали на аресте Михальчевского на 60 суток, пишут Крым.Реалии.

"Работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский способствовал организации "референдума" о присоединении Крыма к России", - говорится в сообщении.

В свою очередь адвокаты подозреваемого в госизмене Михальчевского настаивали на том, что их подзащитный не должен содержаться под стражей, поскольку не намерен скрываться и хочет через суд восстановить свое доброе имя, доказать, что не вредил Украине".

При этом сам Михальчевский виновным себя не признает.

  • Сотрудники СБУ задержали Михальчевского 5 января. В тот же день ему сообщили о подозрении.
  • Также выяснилось, что он по собственной схеме заставлял крымчан отдавать ему украинские паспорта.
  • После бегства с оккупированного полуострова Михальчевський прожил в Киеве три года и даже работал в одной из столичных больниц. По сообщениям СМИ, он со своей семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки и не привлекал к себе внимания - сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной.
  • В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевская делала киевлянам ультразвуковые исследования в медцентре, который год назад привлек большое внимание СБУ - здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили.
  • Во время обыска в квартире оперативники обнаружили российские паспорта супругов и удостоверение министра здравоохранения, подписанное главарем крымских сепаратистов Сергеем Аксеновым (он же "Гоблин").
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