Экс-"министра здравоохранения" из оккупированного Крыма арестовали на месяц
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает Украинская правда.
Вместе с тем, во время судебного заседания представители прокуратуры АР Крым настаивали на аресте Михальчевского на 60 суток, пишут Крым.Реалии.
"Работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский способствовал организации "референдума" о присоединении Крыма к России", - говорится в сообщении.
В свою очередь адвокаты подозреваемого в госизмене Михальчевского настаивали на том, что их подзащитный не должен содержаться под стражей, поскольку не намерен скрываться и хочет через суд восстановить свое доброе имя, доказать, что не вредил Украине".
При этом сам Михальчевский виновным себя не признает.
- Сотрудники СБУ задержали Михальчевского 5 января. В тот же день ему сообщили о подозрении.
- Также выяснилось, что он по собственной схеме заставлял крымчан отдавать ему украинские паспорта.
- После бегства с оккупированного полуострова Михальчевський прожил в Киеве три года и даже работал в одной из столичных больниц. По сообщениям СМИ, он со своей семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки и не привлекал к себе внимания - сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной.
- В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевская делала киевлянам ультразвуковые исследования в медцентре, который год назад привлек большое внимание СБУ - здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили.
- Во время обыска в квартире оперативники обнаружили российские паспорта супругов и удостоверение министра здравоохранения, подписанное главарем крымских сепаратистов Сергеем Аксеновым (он же "Гоблин").
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