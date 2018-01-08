Экс-"министра здравоохранения" из оккупированного Крыма арестовали на месяц

8 января, 2018, 16:11

Экс-"министру" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому, которого подозревают в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает Украинская правда.

Вместе с тем, во время судебного заседания представители прокуратуры АР Крым настаивали на аресте Михальчевского на 60 суток, пишут Крым.Реалии.

"Работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский способствовал организации "референдума" о присоединении Крыма к России", - говорится в сообщении.

В свою очередь адвокаты подозреваемого в госизмене Михальчевского настаивали на том, что их подзащитный не должен содержаться под стражей, поскольку не намерен скрываться и хочет через суд восстановить свое доброе имя, доказать, что не вредил Украине".

При этом сам Михальчевский виновным себя не признает.