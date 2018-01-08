Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-центр министерства.
"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", – подчеркнул он.
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Яровой отметил, что наиболее сложной будет ситуация, когда граждане будут возвращаться домой, то есть 8 и 9 января. В связи с этим он попросил украинцев рулить осторожно и ответственно.
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