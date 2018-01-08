Арестованный за госизмену "министр" Аксенова утверждает, что "работал в интересах граждан Украины", оставшихся в Крыму

8 января, 2018, 20:09

Меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц сегодня выбирали в городском суде Херсона

Туда чиновника доставили из Киева, сообщает подробности местное издание Мост.

Сам "министр" вину не признал и собирается подавать апелляцию.

Михальчевский считает себя непричастным к совершению государственной измены.

"Это была работа на пользу граждан Украины, которые остались там (в Крыму - ред.)", - заявил он.

Кроме того, Михальчевский отметил, что из всех перечисленных в деле свидетелей он знает лично только Аллу Гриневич.

"Ислямова я знаю только потому, что он работал вице-премьером ... Автомномной республики Крым", - сообщил он.

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым потребовала для подсудимого 2 месяца ареста, обосновывая это тем, что Михальчевський оказывал помощь в осуществлении иностранным государством подрывной деятельности против Украины.

Сам же Михальчевский заявил после оглашения приговора, что якобы никоим образом не помогал оккупантам, в "референдуме" участия не принимал, и назначался на должность в украинское министерство Крыма.

"Интересно, что "министр" никуда не прятался. Судя по отметкам в его трудовой книжке, копию которой демонстрировали в суде, после увольнения из оккупационного правительства Аксенова, он спокойно работал в нескольких киевских клиниках, одна из которых, кстати, находится на проспекте Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Кроме того, зачитывая характеристику подсудимого, судья сообщил, что Михальчевский в розыске не находился, и, имея украинский загранпаспорт, спокойно выезжал за пределы Украины.

После полутора часов в совещательной комнате, судья вынес решение - арест сроком на 30 дней.

В течение 20 минут следователь прокуратуры получил постановление суда, и Петра Михальчевского взяли под стражу в коридоре суда. До решения апелляционного суда он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Если вина экс-"министра" будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.