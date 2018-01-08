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Арестованный за госизмену "министр" Аксенова утверждает, что "работал в интересах граждан Украины", оставшихся в Крыму

Меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц сегодня выбирали в городском суде Херсона

Туда чиновника доставили из Киева, сообщает подробности местное издание Мост.

Сам "министр" вину не признал и собирается подавать апелляцию.

Михальчевский считает себя непричастным к совершению государственной измены.

"Это была работа на пользу граждан Украины, которые остались там (в Крыму - ред.)", - заявил он.

Кроме того, Михальчевский отметил, что из всех перечисленных в деле свидетелей он знает лично только Аллу Гриневич.

"Ислямова я знаю только потому, что он работал вице-премьером ... Автомномной республики Крым", - сообщил он.

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым потребовала для подсудимого 2 месяца ареста, обосновывая это тем, что Михальчевський оказывал помощь в осуществлении иностранным государством подрывной деятельности против Украины.

Сам же Михальчевский заявил после оглашения приговора, что якобы никоим образом не помогал оккупантам, в "референдуме" участия не принимал, и назначался на должность в украинское министерство Крыма.

"Интересно, что "министр" никуда не прятался. Судя по отметкам в его трудовой книжке, копию которой демонстрировали в суде, после увольнения из оккупационного правительства Аксенова, он спокойно работал в нескольких киевских клиниках, одна из которых, кстати, находится на проспекте Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Кроме того, зачитывая характеристику подсудимого, судья сообщил, что Михальчевский в розыске не находился, и, имея украинский загранпаспорт, спокойно выезжал за пределы Украины.

После полутора часов в совещательной комнате, судья вынес решение - арест сроком на 30 дней.

В течение 20 минут следователь прокуратуры получил постановление суда, и Петра Михальчевского взяли под стражу в коридоре суда. До решения апелляционного суда он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Если вина экс-"министра" будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

  • Сотрудники СБУ задержали Михальчевского 5 января. В тот же день ему сообщили о подозрении.
  • Также выяснилось, что он по собственной схеме заставлял крымчан отдавать ему украинские паспорта.
  • После бегства с оккупированного полуострова Михальчевский прожил в Киеве три года и даже работал в одной из столичных больниц. По сообщениям СМИ, он со своей семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки и не привлекал к себе внимания - сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной.
  • В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевская делала киевлянам ультразвуковые исследования в медцентре, который год назад привлек большое внимание СБУ - здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили.
  • Во время обыска в квартире оперативники обнаружили российские паспорта супругов и удостоверение министра здравоохранения, подписанное предводителем крымских сепаратистов Сергеем Аксеновым (он же "Гоблин"), а также документы, подтверждающие его сотрудничество с российскими оккупантами.
  • 8 января 2018 года Михальчевскому, которого подозревают в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц.
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