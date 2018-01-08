9 января начинается регистрация на пробное ВНО

8 января, 2018, 19:14

Регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания начнется 9 и продлится до 31 января 2018 года

Как и в предыдущие годы, пробное ВНО будет проводиться с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа участников в пункт тестирования и на рабочее место, портал Оcвіта.

Участие в пробном ВНО является одной из составляющих подготовки к тестированию. Задачи, которые создаются в форме предметных тестов, соответствуют программам внешнего оценивания, характеристикам и структуре сертификационных работ, а процедура проведения является приближенной к процедуре проведения основного ВНО.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Каждый зарегистрированный участник сможет принять участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе (24 марта), а также по одному из предложенных предметов по выбору (31 марта): истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому или французскому языкам.

Пробные тесты по биологии, географии, истории Украины, математике, физике и химии, с учетом регистрационных данных участников, могут быть переведены на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки.

Участие в пробном внешнем независимом оценивании является платным. Стоимость одного тестирования для одного участника каждый региональный центр оценивания качества образования будет определять отдельно. Эта информация будет размещена на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания.

Результаты пробного внешнего независимого оценивания не засчитываются как оценки за государственную итоговую аттестацию и не используются для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.