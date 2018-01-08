1300 закрытых заведений и изъятое имущество на 43 млн грн. Как в 2017 году боролись с игорным бизнесом

8 января, 2018, 12:24

В течение прошлого года украинские правоохранители прекратили деятельность 1 329 игорных заведений

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Украины.

Отмечается, что за прошлый год правоохранители открыли 647 уголовных производств, связанных с игорным бизнесом.

Во время обысков таких заведений полицейские изъяли почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования. В частности, игорные автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер. Общая стоимость изъятого - 43 миллиона гривен.

"Также, во время санкционированных обысков оперативники ДЗЕ полиции изъяли 4,5 миллиона гривен, которые были получены преступным путем", - подытожили в ведомстве.