7 января, 2018, 10:51

Британский актер Кит Герингтон, исполнитель роли Джона Сноу в телесериале "Игра престолов", в нетрезвом состоянии устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка

Об этом сообщает Daily Mail.

Момент пьяного дебоша Герингтона в баре Barfly попал на видео.

Как передает TMZ, по свидетельствам очевидцев, актер, который находился в состоянии алкогольного опьянения, решил вмешаться в бильярдную игру, участниками которой были несколько посетителей заведения. Герингтон начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.

После этого администрация заведения попросила его уйти. Актер покинул бар, но вскоре вернулся. Затем, как рассказал очевидец, прибегая к крайним мерам, охрана бара силой вытурила актера из заведения.