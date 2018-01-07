Исполнитель роли Джона Сноу устроил пьяный дебош в баре Нью-Йорка
7 января, 2018, 10:51
Британский актер Кит Герингтон, исполнитель роли Джона Сноу в телесериале "Игра престолов", в нетрезвом состоянии устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка
Об этом сообщает Daily Mail.
Момент пьяного дебоша Герингтона в баре Barfly попал на видео.
Как передает TMZ, по свидетельствам очевидцев, актер, который находился в состоянии алкогольного опьянения, решил вмешаться в бильярдную игру, участниками которой были несколько посетителей заведения. Герингтон начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.
После этого администрация заведения попросила его уйти. Актер покинул бар, но вскоре вернулся. Затем, как рассказал очевидец, прибегая к крайним мерам, охрана бара силой вытурила актера из заведения.
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