Взрыв в Стокгольме: один из пострадавших скончался
7 января, 2018, 17:14
В Стокгольме (Швеция) умер мужчина, который получил тяжелые травмы в результате взрыва вблизи станции метро Varby Gard
Об этом со ссылкой на полицию сообщает Reuters.
“Один мужчина погиб в результате взрыва возле станции метро в Стокгольме в воскресенье. Он получил смертельные травмы после того, как поднял подозрительный предмет”, - говорится в сообщении.
По данным газеты Aftonbladet, взорвалась ручная граната, однако эта информация пока не подтверждена.
Вместе с тем в полиции пока не уверены, что речь идет о террористическом акте.
"Очевидно, что взорвалось что-то мощное... Но нам придется ждать результаты технического расследования", - сказал представитель полиции.
Он добавил, что расследование начато по факту убийства.
- В Стокгольме произошел взрыв вблизи станции метро Varby Gard, в результате чего были ранены двое людей. Пострадавших, 60-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, госпитализировали.
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