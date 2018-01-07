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Взрыв в Стокгольме: один из пострадавших скончался

В Стокгольме (Швеция) умер мужчина, который получил тяжелые травмы в результате взрыва вблизи станции метро Varby Gard

Об этом со ссылкой на полицию сообщает Reuters.

“Один мужчина погиб в результате взрыва возле станции метро в Стокгольме в воскресенье. Он получил смертельные травмы после того, как поднял подозрительный предмет”, - говорится в сообщении.

По данным газеты Aftonbladet, взорвалась ручная граната, однако эта информация пока не подтверждена.

Вместе с тем в полиции пока не уверены, что речь идет о террористическом акте.

"Очевидно, что взорвалось что-то мощное... Но нам придется ждать результаты технического расследования", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что расследование начато по факту убийства.

  • В Стокгольме произошел взрыв вблизи станции метро Varby Gard, в результате чего были ранены двое людей. Пострадавших, 60-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, госпитализировали.
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