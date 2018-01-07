Во время шторма на восточном побережье США один из городов сначала затопило, а потом заморозило. Как это выглядит
7 января, 2018, 17:32
На восточном побережье Соединенных Штатов сложилась чрезвычайная ситуация в связи с морозами, невиданными для этой местности
Во время шторма в штате Массачусетс вода океана затопила город Шот Бич, который из-за очень низких температур вскоре полностью замерз, сообщают местные жители в соцсетях.
Затопленные машины и дома покрыты сплошным слоем льда.
- Волна мороза, сильные снегопады и ветры породили настоящий хаос на восточном побережье США. В столице Флориды снег упал впервые за почти 30 лет. В крупнейших аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси в четверг были отменены рейсы.
- В городе Таллагасси, штат Флорида, снег появился впервые за 28 лет. В штате Миссисипи замерзли водопроводные трубы. В Саванне, штат Джорджия, снег упал впервые за 8 лет.
- Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном прекращении работы школ. Аналогичное решение было принято во многих городах на юго-востоке США.
- Губернатор Южной Каролины Генри МакМастер обратился к жителям восточной части государства не выходить из дома без крайней необходимости.
- Неслыханные холода уже привели к 22 смертям.
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