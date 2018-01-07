Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании. Среди них: Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX. Эти провайдеры позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках.
"В Visa Europe заявили, что причиной (отказа в обслуживании - ЭП.) стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютой", - говорится в сообщении.
Однако в WaveCrest считают иначе.
"Изменения произошли очень внезапно, что не дало нам времени для сообщения наших клиентов. Это решение указывает, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую криптоэкономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжать наше видение создания первого криптовалютного банка", - заявили в WaveCrest.
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