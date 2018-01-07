В Запорожье грузовик, ехавший на "красный", протаранил "скорую" с пациентом
7 января, 2018, 13:09
В ночь на 7 января грузовик "МАН" торговой сети "АТБ" в центре Запорожья проехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль скорой помощи, который вез пациента
Об этом со ссылкой на патрульных сообщает 061.ua.
Медбригада и пациент (всего четыре человека) получили повреждения различной тяжести, их доставила в больницу уже другая "скорая".
Столкновение произошло на перекрестке Соборного проспекта и проспекта Металлургов.
О скорости, с которой ехал виновник ДТП, не сообщается. Однако на фото пострадавший автомобиль "скорой" Peugeot Boxer имеет серьезные повреждения на передней части машины.
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