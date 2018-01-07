В Запорожье грузовик, ехавший на "красный", протаранил "скорую" с пациентом

7 января, 2018, 13:09

В ночь на 7 января грузовик "МАН" торговой сети "АТБ" в центре Запорожья проехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль скорой помощи, который вез пациента

Об этом со ссылкой на патрульных сообщает 061.ua.

Медбригада и пациент (всего четыре человека) получили повреждения различной тяжести, их доставила в больницу уже другая "скорая".

Столкновение произошло на перекрестке Соборного проспекта и проспекта Металлургов.

О скорости, с которой ехал виновник ДТП, не сообщается. Однако на фото пострадавший автомобиль "скорой" Peugeot Boxer имеет серьезные повреждения на передней части машины.