В Стокгольме произошел взрыв возле метро, двое раненых

7 января, 2018, 14:14

В воскресенье, 7 января, произошел взрыв на станции метрополитена в Стокгольме, двое людей пострадали

Об этом пишет The Local.

Взрыв произошел из-за пакета с неизвестным содержимым, который мужчина поднял с земли.

Инцидент произошел на станции Vårby Gård. Полиция оцепила район, в котором произошел взрыв. О силе взрыва и что его вызвало, пока не сообщается. Правоохранители исследуют место событий.

Среди пострадавших - 45-летняя женщина и 60-летний мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое.