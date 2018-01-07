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В Стокгольме произошел взрыв возле метро, двое раненых

В воскресенье, 7 января, произошел взрыв на станции метрополитена в Стокгольме, двое людей пострадали

Об этом пишет The Local.

Взрыв произошел из-за пакета с неизвестным содержимым, который мужчина поднял с земли.

Инцидент произошел на станции Vårby Gård. Полиция оцепила район, в котором произошел взрыв. О силе взрыва и что его вызвало, пока не сообщается. Правоохранители исследуют место событий.

Среди пострадавших - 45-летняя женщина и 60-летний мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое.

  • Ранее сообщалось, что в австрийском городе Баумгартен на газораспределительной станции произошел взрыв.
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