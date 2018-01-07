В Санкт-Петербурге произошла массовая драка: 8 человек госпитализированы

7 января, 2018, 14:30

В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади произошла массовая драка, в результате которой восемь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести

Об этом сообщает региональное МВД.

По данным полиции, во время драки один из участников - 24-летний мужчина - получил ножевое ранение, в результате чего было возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), за что злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования полиция задержала двух подозреваемых.

Как сообщается, 24-летний участник драки находится в реанимации с ножевым ранением плеча и груди. Еще одного участника (26 лет) с многочисленными порезами госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным СМИ, в драке принимали участие около 20 человек. Конфликт начался 6 января около 5:00 утра, когда две компании молодых людей столкнулись возле дома №2 по Конюшенной площади.

Причины конфликта пока не установлены.

20-летний участник драки был госпитализирован в тяжелом состоянии со сломанной челюстью и многочисленными пулевыми ранениями. Другие участники драки поступили с ножевыми и пулевыми травмами. У одного из пострадавших сломан нос, еще один, 19-летний, получил сотрясение мозга.