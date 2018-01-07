В России грозятся выйти из ВТО, - СМИ
По словам первого замглавы экономического комитета Совета федерации РФ Сергея Калашникова, если ВТО вынесет решение в пользу ЕС, Москва может выйти из организации, сообщает РИА "Новости".
"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, видимо, должны будем ограничить свое участие в ВТО, а возможно, и полностью выйти", - сказал российский чиновник.
Он также добавил, что введение санкций ЕС против России после российского военного вторжения в Украину и российские санкции в ответ не отвечают "логике законодательства, связанного с ВТО". По мнению Калашникова, ЕС первым начал нарушать правила ВТО.
При этом он не упомянул, как Москва пытается экономически давить на Украину через различные торговые ограничения, что также противоречит правилам ВТО, несмотря на то, что наша страна тоже является членом этой международной организации.
- Перед этим стало известно, что ВТО передал в суд иск ЕС против России на более чем 5 млрд евро. В иске говорится о том, что еще во время Революции Достоинства в Украине Москва запретила импорт свинины из всего союза, оправдав это якобы свиной чумой в Польше и Литве. В Брюсселе такой шаг считают чрезмерным и требуют компенсации.
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