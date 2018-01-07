В пункте пропуска "Майорск" задержали гражданина Грузии, который имел при себе 140 тыс. грн и $10 тыс.

7 января, 2018, 22:30

В КПВВ "Майорск" в воскресенье, 7 января 2018 года, пограничники и работники Государственной фискальной службы задержали иностранца с крупной суммой наличных

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" во время оформления гражданина Грузии, который следовал с неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тыс. гривен и 10 тыс. долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле", - говорится в сообщении.

Гражданин и обнаруженные деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.