В пункте пропуска "Майорск" задержали гражданина Грузии, который имел при себе 140 тыс. грн и $10 тыс.
7 января, 2018, 22:30
В КПВВ "Майорск" в воскресенье, 7 января 2018 года, пограничники и работники Государственной фискальной службы задержали иностранца с крупной суммой наличных
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" во время оформления гражданина Грузии, который следовал с неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тыс. гривен и 10 тыс. долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле", - говорится в сообщении.
Гражданин и обнаруженные деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.
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