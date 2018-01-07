В оккупированном Севастополе праздник Рождества открыли украинской колядой
7 января, 2018, 19:11
Рождественский концерт на площади Свободы во временно оккупированном украинском городе Севастополе (АР Крым) в воскресенье, 7 января 2018 года, открыли украинскими колядками
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Один из вокальных коллективов Культурно-информационного центра (бывший Украинский культурно-информационный центр – ред.) спел "Радуйся, земле!". Но выступление показали почти на полчаса раньше официально заявленного времени начала.
Также для севастопольцев организовали рождественский вертеп, танцы, конкурсы и хоровод вокруг елки. Организаторы мероприятия провели конкурс загадок для детей, где Севастополь назвали "русским", а Москву - столицей родины севастопольцев".
Кроме того, украинские колядки сегодня звучали в одном из храмов Севастополя, а также на площади Ленина в Симферополе.
- Напомним, жители Ивано-Франковска Тарас Сливка и Северин Пархоменко выпустили мобильное приложение "Первый андроид "колядник".
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