В оккупированном Севастополе праздник Рождества открыли украинской колядой

7 января, 2018, 19:11

Рождественский концерт на площади Свободы во временно оккупированном украинском городе Севастополе (АР Крым) в воскресенье, 7 января 2018 года, открыли украинскими колядками

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Один из вокальных коллективов Культурно-информационного центра (бывший Украинский культурно-информационный центр – ред.) спел "Радуйся, земле!". Но выступление показали почти на полчаса раньше официально заявленного времени начала.

Также для севастопольцев организовали рождественский вертеп, танцы, конкурсы и хоровод вокруг елки. Организаторы мероприятия провели конкурс загадок для детей, где Севастополь назвали "русским", а Москву - столицей родины севастопольцев".

Кроме того, украинские колядки сегодня звучали в одном из храмов Севастополя, а также на площади Ленина в Симферополе.