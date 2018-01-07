В МВД назвали количество украинцев, которые пришли на Рождество в храмы

7 января, 2018, 19:34

В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах храмах по всей стране состоялись богослужения, участие в них приняло около 5 миллионов граждан

Правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, сообщил в.и.о. министра внутренних дел Сергей Яровой, передает департамент коммуникаций МВД.

"Публичную безопасность и правопорядок возле храмов обеспечивали более 18 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тыс. правоохранителей были задействованы в охране общественного порядка на улицах городов", ‑ сообщил он.

В эту ночь правоохранители не зафиксировали серьезных нарушений публичной безопасности и порядка.