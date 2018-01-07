В Донецкой области нашли "покинутые" боеприпасы

7 января, 2018, 11:59

В здании бывшей больницы Ясиноватского района Донецкой области правоохранители обнаружили заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Во время выполнения служебных задач на территории Ясиноватского района сотрудниками полиции было осмотрено здание бывшей больницы, что находится возле с. Верхнеторецкое. В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров. Все предметы имеют признаки деформации и коррозии", - говорится в заявлении.

"Обнаруженные боеприпасы будут утилизированы. Сейчас устанавливается происхождение схрона", - подчеркнули в Нацполиции.