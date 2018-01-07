В Афганистане ликвидировали 20 боевиков "ИГ"
7 января, 2018, 08:55
По меньшей мере 20 боевиков террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате авиаудара военных на северо-востоке страны
Об этом сообщает афганское агентство Khaama.
По информации агентства, афганским военным удалось уничтожить двух лидеров террористов.
Отмечается, что удар был нанесен по лагерю "ИГ", расположенном в провинции Лагман.
В вооруженных силах Афганистана сообщили, что местные жители в результате атаки не пострадали.
- Как известно, премьер Британии объявил об уничтожении "ИГ" в Сирии и Ираке.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе