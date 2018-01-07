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В Афганистане ликвидировали 20 боевиков "ИГ"

По меньшей мере 20 боевиков террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате авиаудара военных на северо-востоке страны

Об этом сообщает афганское агентство Khaama.

По информации агентства, афганским военным удалось уничтожить двух лидеров террористов.

Отмечается, что удар был нанесен по лагерю "ИГ", расположенном в провинции Лагман.

В вооруженных силах Афганистана сообщили, что местные жители в результате атаки не пострадали.

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