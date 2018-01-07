7 января, 2018, 11:15

В субботу в аэропорту Торонто столкнулись два самолета, никто не пострадал

Об этом сообщает DW.

Инцидент произошел в международном аэропорту Пирсон. Рейс компании WestJet, который прилетел из мексиканского курорта Канкун, ожидал возможности подъехать к терминалу. Однако в это время с ним столкнулся самолет Sunwing, который двигался к взлетной полосе.

На борту WestJet находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. После столкновения у самолета загорелось крыло, что вызвало панику среди пассажиров. Пожар быстро потушили, а людей пришлось эвакуировать через спасательные выходы.

Из-за этого случая никто не пострадал. Некоторые рейсы пришлось задержать.