Умер астронавт, который дважды летал к Луне
7 января, 2018, 13:59
Умер легендарный американский астронавт Джон Янг в возрасте 87 лет
Об этом сообщили в Twitter NASA.
"Мы огорчены потерей космонавта Джона Янга, которому было 87 лет", - говорится в сообщении.
"Сегодня NASA и мир потеряли пионера. Эта легендарная карьера астронавта Джона Янга охватывает три поколения космических полетов. Мы будем стоять на его плечах, когда мы посмотрим на следующую человеческую границу", - заявил администратор NASA Роберт Лайтфут.
Джон Янг дважды летал к орбите Луны. Второй раз в качестве командира миссии "Аполлон-16" ему удалось высадиться на поверхность спутника Земли.
Он был первым космонавтом, который летал в космос 6 раз. Его называли астронавтом всех астронавтов.
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