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Умер астронавт, который дважды летал к Луне

Умер легендарный американский астронавт Джон Янг в возрасте 87 лет

Об этом сообщили в Twitter NASA.

"Мы огорчены потерей космонавта Джона Янга, которому было 87 лет", - говорится в сообщении.

"Сегодня NASA и мир потеряли пионера. Эта легендарная карьера астронавта Джона Янга охватывает три поколения космических полетов. Мы будем стоять на его плечах, когда мы посмотрим на следующую человеческую границу", - заявил администратор NASA Роберт Лайтфут.

Джон Янг дважды летал к орбите Луны. Второй раз в качестве командира миссии "Аполлон-16" ему удалось высадиться на поверхность спутника Земли.

Он был первым космонавтом, который летал в космос 6 раз. Его называли астронавтом всех астронавтов.

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