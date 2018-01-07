Украина должна вступить в НАТО, - Кравчук

7 января, 2018, 21:52

В Украины, которая имеет такого соседа, как Россия, есть выход - вступление в НАТО, - считает первый президент современной Украины Леонид Кравчук

Россия никогда не согласится с независимостью Украины и может только смириться с тем, что "другого нет", заявил в эфире Радио Свобода.

"Я возглавляю комитет" За Украину в НАТО "(общественное движение - ред.). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть ее надо уважать, считаться с ее запросами. Украина будет считаться с российскими интересами. Да, нельзя пренебрегать. В России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги ", - сказал Кравчук.

О том, как Украина должна противостоять давлению России, он заметил:

"Внутренняя сила - это наше войско, наша экономика. И внешняя сила - это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо размениваться на мелочи. Надо искать стратегические вопросы, а именно: преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства ".

Кравчук возглавил организацию "Движение за Украину в НАТО" в сентябре 2015 года.