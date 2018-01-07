Украина должна вступить в НАТО, - Кравчук
Россия никогда не согласится с независимостью Украины и может только смириться с тем, что "другого нет", заявил в эфире Радио Свобода.
"Я возглавляю комитет" За Украину в НАТО "(общественное движение - ред.). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть ее надо уважать, считаться с ее запросами. Украина будет считаться с российскими интересами. Да, нельзя пренебрегать. В России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги ", - сказал Кравчук.
О том, как Украина должна противостоять давлению России, он заметил:
"Внутренняя сила - это наше войско, наша экономика. И внешняя сила - это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо размениваться на мелочи. Надо искать стратегические вопросы, а именно: преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства ".
Кравчук возглавил организацию "Движение за Украину в НАТО" в сентябре 2015 года.
- Напомним, перед этим директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что советский период украинской истории должен считаться советской оккупацией, которая наступила после того, как Советская Россия захватила территорию Украинской народной республики (УНР). Соответственно, Акт провозглашения независимости Украины от 1991 года не провозгласил, а восстановил независимость Украины.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе