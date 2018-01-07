Убийца сестры Ноздровской все же может выйти по амнистии, - нардеп

7 января, 2018, 20:19

Подозреваемый в причастности к гибели сестры убитой правозащитницы Ирины Ноздровской - гражданин Дмитрий Россошанский, который является племянником экс-главы Вышгородского райсуда Сергея Куприенко - может выйти на свободу по амнистии

Об этом написал народный депутат от БПП Мустафа Найем в своем блоге.

"Обвинительный акт прокуроров позволяет адвокатам Дмитрия трактовать закон в свою пользу. В суде первой инстанции прокуроры по неизвестной причине не внесли в обвинительный акт два важных обстоятельства, при которых был совершен наезд и погибла сестра Ирины", - пояснил он.

Прокуроры увидели в действиях Россошанского "нарушение правил дорожного движения в очень ограниченном объеме".

"Они не заметили его нетрезвое состояние и не учли, что сразу после наезда он, вместо оказания помощи потерпевшей, занялся решением своей проблемы. По данным свидетелей, сразу после наезда Россошанский длительное время разговаривал по телефону и не оказал помощь пострадавшей, которая все еще была жива и при условии оказания ей помощи могла бы выжить", - подчеркнул Найем.

К обвинительному акту, который прокуроры принесут на повторное заседание суда первой инстанции, следует внести изменения относительно увеличения объема обвинения Россошанского, убежден народный избранник.

"В частности, в порядке ст. 338 УПК Украины, кроме обвинения в нарушении ПДД, что повлекло смерть потерпевшего, должен быть п. 2.9, п.п. А ПДД: "Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или находясь под воздействием наркотических или токсических веществ". Во время суда прокуроры устно озвучили, что Россошанский находился в состоянии наркотического опьянели, но письменно в обвинительный акт это не внесено", - добавил Найем.

Также в порядке ст.339 УПК, должно быть предъявлено дополнительное обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК - "Сознательное неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и лишенному возможности принять меры к самосохранению, в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни положение, повлекшее смерть потерпевшего".

"Это не давление и не вмешательство в работу следователей, а призыв к здравому смыслу и элементарным нормам закона, невыполнение которых может существенно осложнить ситуацию", - подчеркнул парламентарий.