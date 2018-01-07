Возле Китая столкнулись два судна, 32 человека пропали
7 января, 2018, 09:34
Вблизи восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали
Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал "CGTN".
Панамский нефтяной танкер и грузовой корабль Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.
После столкновения возник пожар на грузовом судне: 32 члены экипажа остаются пропавшими. Среди них 30 иранцев и 2 бенгальцев.
Кроме того, спасен 21 моряк с китайского судна.
Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
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