 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Возле Китая столкнулись два судна, 32 человека пропали

Вблизи восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали

Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал "CGTN".

Панамский нефтяной танкер и грузовой корабль Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.

После столкновения возник пожар на грузовом судне: 32 члены экипажа остаются пропавшими. Среди них 30 иранцев и 2 бенгальцев.

Кроме того, спасен 21 моряк с китайского судна.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 января, 2018 воскресенье

6 января, 2018 суббота

больше новостей

7 января, 2018 воскресенье

6 января, 2018 суббота

5 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать