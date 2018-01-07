Трамп готов поговорить с Ким Чен Ыном
"Абсолютно, я бы сделал это... У меня нет проблем с этим вообще", - цитирует Трампа Reuters.
Ожидается, что переговоры между Северной Кореей и Южной Кореей об участии Пхеньяна в зимних Олимпийских играх помогут для налаживания диалога стран-соседей.
Трамп предположил, что переговоры могут привести к ослаблению напряженности и взять кредит на дипломатический прорыв. А это, по его словам, является результатом его постоянного давления.
"Послушайте, сейчас они говорят об Олимпиаде. Это начало, это большой старт. Если бы я не был вовлечен, они бы сейчас не разговаривали", - сказал он.
Последние переговоры на высоком уровне между двумя странами прошли в декабре 2015 года и закончились безрезультатно. Пхеньян дистанцируется от соседей и угрожает ракетными обстрелами США.
- Поэтому заявление лидера КНДР о призыве наладить отношения с соседями, чтобы создать условия для дальнейшего объединения с Южной Кореей говорит об изменении стратегии Пхеньяна.
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