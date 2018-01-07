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Трамп готов поговорить с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поговорить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но на своих условиях

"Абсолютно, я бы сделал это... У меня нет проблем с этим вообще", - цитирует Трампа Reuters.

Ожидается, что переговоры между Северной Кореей и Южной Кореей об участии Пхеньяна в зимних Олимпийских играх помогут для налаживания диалога стран-соседей.

Трамп предположил, что переговоры могут привести к ослаблению напряженности и взять кредит на дипломатический прорыв. А это, по его словам, является результатом его постоянного давления.

"Послушайте, сейчас они говорят об Олимпиаде. Это начало, это большой старт. Если бы я не был вовлечен, они бы сейчас не разговаривали", - сказал он.

Последние переговоры на высоком уровне между двумя странами прошли в декабре 2015 года и закончились безрезультатно. Пхеньян дистанцируется от соседей и угрожает ракетными обстрелами США.

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