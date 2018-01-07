Сутки на фронте: 3 обстрела, 1 военный травмирован

7 января, 2018, 07:09

За минувшие сутки, 6 января, боевики 3 раза нарушили перемирие – 1 военнослужащий ВСУ получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Сочельник противник продолжал обстреливать из запрещенного Минскими договоренностями вооружения позиции Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении.

На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитниках Троицкого и выпустил в их сторону более 10 мин.

Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие со стрелкового оружия.

Возле Новолуганского в светлое время суток – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные огонь в ответ не открывали.