Стало известно, за счет которой схемы Курченко собирается продать свои замороженные активы

7 января, 2018, 19:52

Трое украинских олигархов готовятся провести куплю-продажу части незаконных активов на 1,5 миллиарда долларов, которые принадлежали окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича

Об этом говорится в расследовании катарского телеканала Al-Jazeera, который замечает, что истощенная войной страна пытается вернуть в свою казну похищенные предыдущим правительством денег.

В распоряжении телеканала оказалась неподписанная копия соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко, газовый олигарх и один из самых разыскиваемых людей в Украине, а также магнат в сфере недвижимости Павел Фукс, который заработал свое состояние в Москве.

Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко - украинский олигарх-беглец, который сейчас находится в Москве и известный также как "семейный финансист" Януковича. В контракте, который есть в распоряжении Al-Jazeera, указывается, что Онищенко и Фукс выплатят 30 миллионов долларов в форме наличных и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.

Эта компания удерживает бонды и наличные на 160 миллионов долларов, которые были заморожены судом Украины из-за подозрения, что эти активы были получены преступным путем.

В Украине и за ее пределами запрещено торговать замороженными активами.

"Вся идея в том, чтобы заморозить актитиви, которые были получены преступным путем. А торговля такими активами - это все равно, что торговать крадеными вещами, которые отобрала полиция. Вы словно кладате свои деньги в машину, которая уезжает с места преступления", - сказал бывший директор подразделения по международной коррупции Британского национального агентства вопросам уголовных преступлений Джон Бентон.

Онищенко и Фукс надеялись получить 130 миллионов долларов, убедив судью разморозить активы. В пункте 4 контракта с Курченко указано, что покупатели будут сотрудничать в "действиях, нацеленных на снятие ареста со счетов" компании Quickpace Limited.

Глава САП Назар Холодницкий отказал Al-Jazeera в комментарии, отметив, что расследование продолжается и любые комментарии и предположения на данном этапе не возможны. В свою очередь, Онищенко сказал телеканалу, что в приобретении замороженных активов нет ничего достойного осуждения.

Можно купить дешево, а затем попробовать решить проблему, чтобы заработать", - сказал он Al-Jazeera.

Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но заверил, что его так и не подписали.

Впрочем, источники телеканала отмечают, что продажа Quickpace все же состоялась. И компания якобы перешла в собственность одной из фирм Фукса.

Катарский канал утверждает, что отследил записи о перечислении 2 миллионов долларов по соглашению со счета в Barclays Bank на счет в другом российском банке в Латвии Norvic Banka. Сейчас Quickpace принадлежит зарегистрированной на Кипре Evermore Property Holdings Limited, которая в свою очередь входит в Dorchester International Incorporated. Последняя же принадлежит Фуксу.