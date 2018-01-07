США продолжают страдать от морозов, местами до -40
Низкая температура охватила территории США, на которых проживает около 100 миллионов человек, сообщает AP.
Синоптики прогнозируют снег, который может смягчить морозы на Среднем Западе и северо-востоке страны. От Флориды до Новой Англии синоптики прогнозируют сильный ветер, а также морозы.
Ряд аэропортов приостановили работу. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничил количество пассажирских лайнеров, которые прибывают, для отправки большего количества пассажиров.
Днем в воскресенье, 7 января, высокие морозы ожидаются от Филадельфии до Бостона (-20-25 градусов). Ожидается, что они достигнут 30 и 40 градусов в понедельник и вторник.
Напомним, что на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса в Мэн. В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой". В США по меньшей мере 19 человек стали жертвами аномальной зимы.
- NASA опубликовало карту температурных аномалий на планете.
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