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США продолжают страдать от морозов, местами до -40

Арктический воздух накрыл восточное побережье и Средний Запад США, где наблюдаются крайне низкая температура, местами ожидается до -40 градусов по Цельсию

Низкая температура охватила территории США, на которых проживает около 100 миллионов человек, сообщает AP.

Синоптики прогнозируют снег, который может смягчить морозы на Среднем Западе и северо-востоке страны. От Флориды до Новой Англии синоптики прогнозируют сильный ветер, а также морозы.

Ряд аэропортов приостановили работу. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничил количество пассажирских лайнеров, которые прибывают, для отправки большего количества пассажиров.

Днем в воскресенье, 7 января, высокие морозы ожидаются от Филадельфии до Бостона (-20-25 градусов). Ожидается, что они достигнут 30 и 40 градусов в понедельник и вторник.

Напомним, что на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса в Мэн. В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой". В США по меньшей мере 19 человек стали жертвами аномальной зимы.

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