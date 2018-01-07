Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
7 января, 2018, 09:11
В воскресенье и понедельник объявили о значительной опасности схода лавин в высокогорье на западе страны
Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"7-8 января в высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось, на Рождество в Украине ожидают снежные лавины, туман и подъем воды в реках.
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