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Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

В воскресенье и понедельник объявили о значительной опасности схода лавин в высокогорье на западе страны

Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7-8 января в высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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