Российский культурный центр в Киеве облили красной краской

7 января, 2018, 22:10

В ночь с 6 на 7 января украинские националисты из организации "Черный комитет" облили краской в Киеве здание Российского центра науки и культуры

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

"В Рождественскую ночь активисты "Черного комитета" напали на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для вражеской Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государства-агрессора и агитирует здесь за "русский мир", - отмечается в сообщении.

Во время нападения центральный вход учреждения был залит красной краской, которая символизирует "кровь украинцев на руках Москвы" и сделана надпись "Смерть России!" Также разбросаны листовки следующего содержания:

"Государство-агрессор РФ уже четвертый год открыто воюет против Украины и оккупировало часть нашей территории. Мы не допустим, чтобы в Украине существовали любые пропагандистские организации РФ, государственные и подавно. Наш лозунг простой: "Смерть России".