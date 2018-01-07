"Укрзализныця" назначила дополнительные "Интерсити+" во Львов и Запорожье
7 января, 2018, 10:18
"Укрзализныця" назначила на 9 января дополнительные рейсы дневных скоростных поездов "Интерсити+" №755/756 Киев - Львов - Киев и №736/735 Киев - Запорожье - Киев
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Поезд №755/756 отправится из Киева 8 января в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43 9 января.
Из Львова отправление в 23:00 9 января и прибытие в Киев в 05:16 следующего дня. Поезд пройдет через Коростень, Здолбунов-Южный.
Скоростной поезд "Интерсити+" №736 осуществит дополнительный рейс 9 января по действующему графику, а именно: отправится из Киева в 14:47 и прибудет в Запорожье в 21:58.
В обратном направлении из Запорожья поезд №735 отправится в 22:58 и прибудет в Киев в 06:10.
На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Им. Т. Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Каменское и Днепр.
- Напомним, в "Укрзализныце" приостановили онлайн-возврат билетов.
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