Президенту Молдовы грозит уголовная ответственность

7 января, 2018, 18:51

Конституционный суд Молдовы просит парламент ввести уголовную ответственность за неисполнение конституционных обязанностей и постановлений суда

Об этом заявил глава Конституционного суда Тудор Панциру, сообщает кишиневский портал Newsmaker.



По его словам, КС уже обратился к парламенту с просьбой ввести ответственность за невыполнение положений Конституции.

"Есть статья в Уголовном кодексе о невыполнении решений обычных судов. Почему нет такой нормы для решений Конституционного суда? Такая ответственность есть практически во всех европейских странах, только у нас ее нет ", - отметил Панциру.



Как отмечается, эта инициатива касается пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, который уже неоднократно отказывался подписывать законы и правительственных назначениях.



Решением Конситуционного суда в таких случаях президента временно отстраняют от исполнения обязательств, а полномочия подписать документ поступают главе правительства или парламента.



Соответствующее решение было принято уже трижды. Последний раз - в начале января, когда Додон отказался подписать закон о запрете российской информационной пропаганды.