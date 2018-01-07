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Президенту Молдовы грозит уголовная ответственность

Додон и Путин. 9 мая 2017 года
Конституционный суд Молдовы просит парламент ввести уголовную ответственность за неисполнение конституционных обязанностей и постановлений суда

Об этом заявил глава Конституционного суда Тудор Панциру, сообщает кишиневский портал Newsmaker.

По его словам, КС уже обратился к парламенту с просьбой ввести ответственность за невыполнение положений Конституции.

"Есть статья в Уголовном кодексе о невыполнении решений обычных судов. Почему нет такой нормы для решений Конституционного суда? Такая ответственность есть практически во всех европейских странах, только у нас ее нет ", - отметил Панциру.

Как отмечается, эта инициатива касается пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, который уже неоднократно отказывался подписывать законы и правительственных назначениях.

Решением Конситуционного суда в таких случаях президента временно отстраняют от исполнения обязательств, а полномочия подписать документ поступают главе правительства или парламента.

Соответствующее решение было принято уже трижды. Последний раз - в начале января, когда Додон отказался подписать закон о запрете российской информационной пропаганды.

  • Впервые в Додона забрали часть полномочий в октябре. Тогда он дважды отклонил предложенную на должность министра обороны кандидатуру Эуджена Стурзи.
  • Второй раз Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона 2 января, когда он повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.
  • Впоследствии стало известно, что на период назначения новых министров и вице-премьеров правительства обязанности президента страны будет временно исполнять спикер парламента Молдовы Андриан Канду.
  • В пятницу, 5 января, Конституционный суд Молдовы уже в третий раз временно отстранил от должности президента Додона.
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