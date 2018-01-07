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Предстоятель УАПЦ пожелал украинцам на Рождество "крепкого здоровья и всякого благополучия"

Глава Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Макарий обратился с рождественским посланием

Текст поздравления распространен пресс-службой УАПЦ.

"...Желаю всем Вам в эти рождественские дни духовной радости и церковного торжества, крепкого здоровья и всякого благополучия. Пусть мир Божий, который нужен нашей Украине и всем тем, кто живет на нашей украинской земле, а также Божье благословение пребывают с Вами, Вашими семьями, с каждым человеком, который делает добро, и с нашей славной Украиной", - заявил Макарий.

Также он напомнил верующим и священникам, монахам о предназначении человека согласно Божьего замысла, над которым стоит размышлять во время празднования Рождества.

"Господь создал человека для того, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Его, а из-за этого вечно блаженствовал", - говорится в обращении.

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