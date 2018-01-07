Пребывание Украины в составе СССР было оккупацией, - Вятрович

7 января, 2018, 17:52

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает советский период украинской истории оккупацией

Современная Украина должна заявить о том, что является преемницей Украинской Народной Республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах, отметил историк в эфире "5 канала", передает DT.ua.

"Нам важно говорить, что украинское государство - это не нечто случайное, что появилось в 1991 году. Украинское государство - это достаточно длительный результат борьбы украинцев за свою независимость", - подчеркнул он.

По мнению историка, власть должна сделать определенные шаги для того, чтобы заявить о длительности украинской государственности.

"Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать... Это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, будет очерчивать, чем на самом деле был советский период. Все чаще в политическом поле звучат те тезисы, которые давно уже звучат на историческом уровне. Речь идет о советской оккупации, об установлении большевистского, а затем коммунистического оккупационного режима... Нужно продолжить информационную работу, чтобы показать, каким образом была установлена советская власть", - добавил Вятрович.

При этом он отметил, что Акт провозглашения независимости Украины от 1991 года не нужно просматривать. Но стоит говорить не о провозглашении, а о восстановлении независимости Украины.