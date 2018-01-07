Папа Римский поздравил с Рождеством христиан восточного обряда
7 января, 2018, 09:48
Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым
Об этом сообщает Радио Ватикана.
"Дорогие братья и сестры, некоторые Восточные Церкви, католические и православные, в эти дни празднуют Рождество Господне. Приношу им свои искренние поздравления: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами, христианами, которые признают Его Господом и Спасителем", - сказал Франциск.
- Напомним, на Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над российским агрессором. А глава Греко-Католической церкви объяснил, как следует измениться "воротилам" и политикам
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