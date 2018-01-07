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Папа Римский поздравил с Рождеством христиан восточного обряда

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Дорогие братья и сестры, некоторые Восточные Церкви, католические и православные, в эти дни празднуют Рождество Господне. Приношу им свои искренние поздравления: пусть эти радостные празднования станут источником обновленной духовной силы и общения между всеми нами, христианами, которые признают Его Господом и Спасителем", - сказал Франциск.

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