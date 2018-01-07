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Неизвестные сорвали богослужение в главной святыни Московского патриархата в Днепре

Неустановленные лица зашли внутрь Свято-Троицкого кафедрального собора (другое название - Троицкая церковь) УПЦ МП в Днепре и обратились к собравшимся там церковнослужителям и посетителям

Запись своего визита они выложили в воскресенье, 7 января 2018 года, на YouTube.

Молодые люди, чьи лица размыты видеоредактором, зачитывают из принесенных ими в храм открыток слова из Евангелия о том, как Иисус Христос изгонял торговцев из Иерусалимского храма. После чего разбрасывают листовки и выходят.

Также они называют Московский патриархат "торговцами Богом".

На тот момент, кроме них, в соборе находилось лишь несколько людей.

Заметим, что ст. 180 УК предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование религиозным обрядам.

  • Перед этим в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать умершего 2-летнего ребенка  из-за того, что он был крещен священником Киевского патриархата. Как следствие, многими городами Украины прокатилась акция #принеси_ляльку, во время которой ее участники приносили под церкви УПЦ МП (в т.ч. к Киево-Печерской Лавре) детские игрушки.
  • В Запорожье охрана одной из церквей МП избила участников этого флеш-моба.
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