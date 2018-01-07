Неизвестные сорвали богослужение в главной святыни Московского патриархата в Днепре

7 января, 2018, 20:34

Неустановленные лица зашли внутрь Свято-Троицкого кафедрального собора (другое название - Троицкая церковь) УПЦ МП в Днепре и обратились к собравшимся там церковнослужителям и посетителям

Запись своего визита они выложили в воскресенье, 7 января 2018 года, на YouTube.

Молодые люди, чьи лица размыты видеоредактором, зачитывают из принесенных ими в храм открыток слова из Евангелия о том, как Иисус Христос изгонял торговцев из Иерусалимского храма. После чего разбрасывают листовки и выходят.

Также они называют Московский патриархат "торговцами Богом".

На тот момент, кроме них, в соборе находилось лишь несколько людей.

Заметим, что ст. 180 УК предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование религиозным обрядам.