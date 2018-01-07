Нацполиция просит обращаться на "горячую линию" всех тех, кто видел, как правозащитница Ноздровская возвращалась домой

7 января, 2018, 15:37

По состоянию на 15.00 воскресенья, 7 января 2017 года, пока что никто не обратился на "горячие" линии Департамента уголовного розыска Нацполиции с дополнительной информацией, которая помогла бы установить личность убийцы правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"...Несмотря на наши призывы и просьбы предоставить любую информацию, которая бы помогла установить свидетелей, выяснить обстоятельства убийства Ноздровской и найти человека, совершившего это преступление, никто не обратился на горячие линии Департамента уголовного розыска Нацполиции. Наоборот ни один из возможных свидетелей пока что не пожелал сообщить о себе в полицию", - написал он.

По словам Аброськина, сегодня утром он доложил об этом в. и. о. министра внутренних дел Сергею Яровому.

Кроме того, во время их встречи были представлены результаты работы следственно-оперативной группы по факту убийства Ноздровской в течение последних трех дней, подробности о которых Аброськин, учитывая тайну следствия, приводить не стал.

"Еще раз подчеркиваю, но все же мы продолжаем оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и по установлению попутчиков погибшей, которые могли вместе с ней ехать (из Киева - ред.) к Демидову", - добавил первый заместитель главы Нацполиции.