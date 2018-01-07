На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына

7 января, 2018, 13:28

6 декабря украинские пограничники задержали на границе со Словакией разыскиваемого Интерполом 24-летнего гражданина Румынии

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, во время осуществления правоохранителями мер контроля сработала база данных Интерпола. Как оказалось, иностранца разыскивали за кражу.

Как сообщается, преступник был задержан в пункте пропуска Ужгород и передан сотрудникам Национальной полиции.

Госпогранслужба также известила о задержании румына дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве.

Отмечается, что за счет подключения пограничного ведомства к базам данных Интерпола, сотрудники Госпогранслужбы ежедневно задерживают преступников, находящихся в международном розыске, обнаруживают угнанные автомобили и паспортные документы.

Так, например, в 2017 году было реализовано более 3000 срабатываний, из них почти 2,1 тысячи в отношении граждан, 210 - на транспортные средства и 722 - на паспортные.