На украинской границе задержали разыскиваемого Интерполом румына
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, во время осуществления правоохранителями мер контроля сработала база данных Интерпола. Как оказалось, иностранца разыскивали за кражу.
Как сообщается, преступник был задержан в пункте пропуска Ужгород и передан сотрудникам Национальной полиции.
Госпогранслужба также известила о задержании румына дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве.
Отмечается, что за счет подключения пограничного ведомства к базам данных Интерпола, сотрудники Госпогранслужбы ежедневно задерживают преступников, находящихся в международном розыске, обнаруживают угнанные автомобили и паспортные документы.
Так, например, в 2017 году было реализовано более 3000 срабатываний, из них почти 2,1 тысячи в отношении граждан, 210 - на транспортные средства и 722 - на паспортные.
- Ранее сообщалось, что молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию.
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