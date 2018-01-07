На Сочельник в Луцке ограбили и убили молодую женщину

7 января, 2018, 18:39

В Луцке в районе Загса избили и ограбили женщину

От полученных травм она скончалась в больнице, сообщает Волинь24.



Случай произошел 6 января, около 20:00, в районе Загса.



Женщину 1975 года рождения доставили в больницу с многочисленными гематомами головы. Она боролась за жизнь несколько часов, но около 02:00 ночи скончалась от полученных травм. У нее была разорвана селезенка и повреждена печень.



Родственники умершей заявили, что ее также ограбили: при женщине не обнаружили сумочки, мобильного телефона и других вещей.



Женщина была замужем и проживала в Струмовке.