На Рождество российские силовики устроили обыски в домах крымских татар
Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил в эфире одного из телеканалов, передает Эспрессо.TV.
"Задержаний вчера и сегодня не было, но были так называемые обыски в двух семьях", - отметил он.
По словам Чийгоза, устроенные оккупантами облавы могут быть связаны с тем, что "сейчас активно продолжается крымский марафон по сбору средств (политзаключенным - ред.) и к нему активно присоединяются в Европе, США, Канаде и в Украине очень активно участвуют в этом".
Вместе с тем, по его мнению, запугивание жителей полуострова дает обратный эффект.
"Мы знаем, что чем больше будет давление, тем больше население будет принимать участие в этом сопротивлении", - подчеркнул политик.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе