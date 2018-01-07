На Рождество российские силовики устроили обыски в домах крымских татар

7 января, 2018, 23:00

На Рождество, 6 и 7 января, во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски у нескольких крымских татар, но на этот раз обошлось без задержаний

Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил в эфире одного из телеканалов, передает Эспрессо.TV.

"Задержаний вчера и сегодня не было, но были так называемые обыски в двух семьях", - отметил он.

По словам Чийгоза, устроенные оккупантами облавы могут быть связаны с тем, что "сейчас активно продолжается крымский марафон по сбору средств (политзаключенным - ред.) и к нему активно присоединяются в Европе, США, Канаде и в Украине очень активно участвуют в этом".

Вместе с тем, по его мнению, запугивание жителей полуострова дает обратный эффект.

"Мы знаем, что чем больше будет давление, тем больше население будет принимать участие в этом сопротивлении", - подчеркнул политик.