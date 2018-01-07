7 января, 2018, 21:19

Судебные процессы против экс-президента Виктора Януковича и его окружения являются принципиальным отличием между украинской и российской правовыми системами

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в интервью газете "Сегодня".

"Единственное и самое главное, что нас качественно отличает от той же РФ - у них нет ни правосудия, ни независимой правоохранительной системы, у нас же дела даже против таких одиозных лиц происходят с соблюдением стандартов и возможностей защиты той стороны, которая обвиняется. Мы это видим и по делу о госизмене, где процесс в публичном формате, где у беглеца есть возможность защищать себя. Это серьезный признак совершенно другой реальности, которая у нас существует, в отличие от восточного соседа", - отметил он.

Также он ответил на вопрос о том, будут ли какие-то результаты суда над Януковичем на 4-ю годовщину его бегства в Москву.

По его словам, в этом деле никто из должностных лиц не может влиять на решение суда.

"Как рядовой гражданин, я бы хотел, чтобы на какую-то конкретную дату были приговоры суда. Но в том и заключается независимость судебной системы, что ни один чиновник, ни одна организация, ни один общественный активист не имеют права установить дату вынесения решений. В этом заключается независимость судей. Суд выносит решение, когда изучил все доказательства. И тогда принимается решение. Обоснованы ли требования стороны обвинения, обоснованные ли требования стороны защиты", - подчеркнул он.

Вместе с тем он высказал предположение, что окончательный приговор по делу Януковича может появиться уже в 2018 году, "даже исходя из сроков, определенных уголовно-процессуальным законодательством".

"Но загадывать какие-то даты - это было бы некорректно. Тем более с позиции министра юстиции - вдвойне некорректно. Очень рассчитываю, что в этом году увидим результаты той активной работы генерального прокурора Луценко и его команды, которую он ведет последние полтора года. На это есть очень большие шансы", - добавил Петренко.