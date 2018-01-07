Министр обороны Польши собирается в Белый дом, чтобы договариваться о размещении солдат НАТО
7 января, 2018, 20:54
17 января 2018 года министр обороны Антоний Мацеревич встретится с советником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности генералом Гербертом Реймондом Макмастером
Об этом сообщила пресс-секретарь министерства полковник Анна Пенцьол-Вуйтович.
По ее словам, переговоры коснутся сотрудничества обеих стран в области безопасности, а также присутствия американских военных на восточном фланге НАТО.
- Перед этим Мацеревич посещал США в сентябре 2017 года. Тогда он встречался с американским министром обороны Джеймсом Маттисом. Переговоры касались увеличения американского присутствия в Польше, действий Северной Кореи и России, ситуации в Афганистане, а также согласования соглашения о поставках системы ПВО Patriot.
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