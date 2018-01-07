 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Министр обороны Польши собирается в Белый дом, чтобы договариваться о размещении солдат НАТО

17 января 2018 года министр обороны Антоний Мацеревич встретится с советником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности генералом Гербертом Реймондом Макмастером

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства полковник Анна Пенцьол-Вуйтович.

По ее словам, переговоры коснутся сотрудничества обеих стран в области безопасности, а также присутствия американских военных на восточном фланге НАТО.

  • Перед этим Мацеревич посещал США в сентябре 2017 года. Тогда он встречался с американским министром обороны Джеймсом Маттисом. Переговоры касались увеличения американского присутствия в Польше, действий Северной Кореи и России, ситуации в Афганистане, а также согласования соглашения о поставках системы ПВО Patriot.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 января, 2018 воскресенье

больше новостей

7 января, 2018 воскресенье

6 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать