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Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию

Пограничники Черновицкого отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался вывезти из Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"В пункт пропуска Сокиряны прибыл микроавтобус Мерседес-Спринтер российской регистрации под управлением 40-летнего молдаванина. Во время погранично-таможенного оформления в ходе осмотра транспортного средства была обнаружена старинная Библия, которая, возможно, представляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

По информации ГНСУ, обнаруженный предмет старины установленным порядком передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.

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