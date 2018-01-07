Молдаванин пытался вывезти из Украины старинную Библию
7 января, 2018, 08:28
Пограничники Черновицкого отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался вывезти из Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
"В пункт пропуска Сокиряны прибыл микроавтобус Мерседес-Спринтер российской регистрации под управлением 40-летнего молдаванина. Во время погранично-таможенного оформления в ходе осмотра транспортного средства была обнаружена старинная Библия, которая, возможно, представляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.
По информации ГНСУ, обнаруженный предмет старины установленным порядком передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.
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