Легендарному командиру УПА Симчичу исполнилось 95 лет
7 января, 2018, 16:36
В Народном доме Коломыи состоялся юбилейный вечер по случаю 95-летия со дня рождения сотенного УПА Мирослава Симчича "С Богом и с Украиной в сердце"
Сотника "Кривоноса", почетного гражданина города Коломыя, вечером в пятницу, 5 января 2018 года, чествовала местная власть и громада, информирует телеканал НТК.
Симчич руководил бойцами УПА во время победного боя за карпатское село, "повстанческую столицу" Космач в январе 1945 года. 200 воинов "Кривоноса" тогда одолели карательный полк (а это около 400 военных) НКВД во главе со специально присланным из Москвы генералом Дергачовым.
- В общем воевал в составе ОУН-УПА с 1941 по 1948 гг.
- Преследовался советскими окупнатами. Отбыл в заключении более 32 лет.
- Был освобожден лишь в 1985 году.
- 15 ноября 2017 года Косовский суд полностью реабилитировал Симчича.
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