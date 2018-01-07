Легендарному командиру УПА Симчичу исполнилось 95 лет

7 января, 2018, 16:36

В Народном доме Коломыи состоялся юбилейный вечер по случаю 95-летия со дня рождения сотенного УПА Мирослава Симчича "С Богом и с Украиной в сердце"

Сотника "Кривоноса", почетного гражданина города Коломыя, вечером в пятницу, 5 января 2018 года, чествовала местная власть и громада, информирует телеканал НТК.

Симчич руководил бойцами УПА во время победного боя за карпатское село, "повстанческую столицу" Космач в январе 1945 года. 200 воинов "Кривоноса" тогда одолели карательный полк (а это около 400 военных) НКВД во главе со специально присланным из Москвы генералом Дергачовым.